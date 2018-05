Par Léa Ouazan | Ecrit pour TF1 |

Les téléspectateurs l’attendent avec impatience depuis des mois. Pour le plus grand plaisir des fans du programme de TF1, la finale de The Voice 7 se déroule ce samedi 12 mai sur TF1. L’occasion pour les talents de retrouver les coachs mais aussi des artistes de renoms. Parmi les quatre finalistes, Maëlle, qui a séduit avec sa reprise de Toi et moi de Guillaume Grand lors des auditions à l’aveugle, a fait du chemin. L’adolescente réservée a laissé place à une jeune femme sûre d’elle, prête à coquer le monde de la musique à pleine dents ! Pour cette finale riche en émotions, Maëlle interprète plusieurs chansons au cours de la soirée.

Pour débuter, la jolie brune donne de la voix sur un titre d’Harry Style intitulé Sign of the times. Une prestation ovationnée par les coachs et le public. En solo ou en duo, la jeune femme impressionne par son joli grain de voix. Zazie rejoint ensuite son talent sur scène. Pour ce duo inédit, Maëlle et sa coach reprennent un célèbre titre de Michel Berger, Seras-tu là. L’émotion est au rendez-vous face à ce titre mélancolique. Un joli moment de complicité applaudi par le public. Vianney débarque ensuite sur le plateau et entonne un titre avec Maëlle. Suite à cette performance, le public est euphorique et les coachs sous le charme.

Découvrez le duo de Maëlle et Vianney :