Retour sur le parcours de Pierre Danaë

Fils de parents musiciens, Pierre Danaé a grandi dans un univers musical. Pourtant, s'il était prédestiné à suivre les traces de son père, guitariste professionnel et de sa mère, professeure de musique, c’est tardivement qu’il décide de se mettre à la musique. Ses premiers pas, il les fait dans un bar londonien dans lequel il interprète ses propres chansons au piano. Une expérience qui sonne comme un déclic pour le jeune homme qui embrasse définitivement la vocation familiale, conscient d’avoir trouvé sa place dans la musique. En participant à The Voice, Pierre voulait se confronter à l’avis de professionnels, se découvrir musicalement et rencontrer son public.

Pari réussi pour Pierre Danaë qui en a fait du chemin depuis son audition à l'aveugle où il avait choisi de défendre "Wicked Game" de Chris Isaac, accompagné simplement de sa guitare. Quatre coachs séduits et une standing ovation ! "Tu as un sourire formidable et tu as fait cette chanson avec beaucoup d'élégance. Si jamais on travaille ensemble, je te donnerais un ou deux petits trucs," lui disait alors Julien Clerc, devenu depuis son coach. Lors de l'épreuve des KO, il met tout le monde d'accord avec "To build a home" de The Cinematic et s'impose face à Ava Baya pour accéder aux grands shows en direct.

"La vie en rose" (Edith Piaf)

La semaine dernière, le public a décidé de le sauver face à Léonard et ce soir, il est en finale de The Voice, saison 8. Pour sa dernière prestation en solo, Pierre Danaë interprète "La vie en rose" de Pierre Danaë. "Il a un son de voix reconnaissable entre mille. Il a réussi à faire tout ce parcours de The Voice, sans jamais trahir son style personnel," commente Julien Clerc après la prestation de son finaliste.



Pour cette grande finale, Pierre Danaë chante en duo avec Patrick Bruel, "Alors regarde".



