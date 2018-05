Par Léa Ouazan | Ecrit pour TF1 |

Depuis son arrivée dans The Voice, Raffi Arto impressionne. Du haut de ses 16 ans, le jeune candidat n’est pas méconnu du grand public. En 2012, il fait sensation en participant, à l’âge de 10 ans seulement, à La France a un incroyable talent sur M6. Six ans plus tard, on le retrouve sur le plateau de The Voice 7. Au fil des émissions, le jeune homme s’affirme et propose des prestations toujours plus époustouflantes. Cette détermination lui permet, d’ailleurs, d’accéder à la finale.

Ce samedi soir, le jeune homme choisit de s’emparer de son instrument de prédilection : le piano. Plus motivé que jamais, il interprète le titre Footloose de Kenny Loggins. Raffi Arto est, ensuite, rejoint par son coach Florent Pagny. Le talent et l’artiste se lâchent sur un titre groovy, La boîte de Jazz de Michel Jonasz. Quel beau moment de complicité ! Quelques minutes après le retour de Florent Pagny dans son fauteuil rouge, c’est au tour de l’ancien gagnant Kendji Girac de débarquer le plateau. Standing ovation pour l’ancien gagnant du programme. Raffi Arto et l’interprète de Color Gitano enflamment le plateau sur Andalouse, l’un des titres de Kendji Girac.

Découvrez le duo entre Raffi Arto et Kendji Girac :