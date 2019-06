Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Retour sur le parcours de Sidoine

Sidoine, 31 ans, n’est pas inconnu du grand public. Il y a 6 ans, le jeune homme participe à la Star Academy et va jusqu’en demi-finale. Cette expérience lui permet de monter pour la première fois sur scène, en direct, et de se découvrir en tant que chanteur. Signé par une maison de disque, il enregistre un album qui ne sortira jamais. Le jeune homme a alors un déclic. Il décide de tout arrêter pour prendre du temps pour se chercher, pour se réinventer et il l’espère, pour se trouver. Il déménage à Bruxelles et travaille comme vendeur de caviar.

The Voice pour Sidoine, c'est un second souffle, une nouvelle impulsion. Il revient dans la lumière avec une vraie proposition artistique, plus personnelle. Aux auditions à l’aveugle, Sidoine avait choisi de revisiter "Réseaux" de Niska. "Je suis très admirative du culot et de la créativité à débordement que tu as. Il faut que tu me fasses confiance," lui demandait alors celle qui deviendra sa coach. Prime après prime, Sidoine a pris des risques comme lorsqu'il a repris "La marseillaise" lors du premier grand show en direct. Un pari risqué qui avait plu aux téléspectateurs qui avaient décidé de le plébisciter.



"Crazy" (Gnarls Barkley)



La semaine dernière, le public a décidé de le sauver face à Léona Winter et ce soir, il est en finale de The Voice, saison 8. Pour sa dernière prestation en solo, Sidoine revisite "Crazy" de Gnarls Barkley. "Il a su passer les étapes avec beaucoup d'intégrité et de générosité. Je suis sincèrement hyper fière de t'avoir accompagné jusque-là. Ce soir, on a un bel artiste accompli et encore une fois, élégant," commente Jenifer après sa prestation.



Pour cette grande finale, Sidoine chante un duo avec Matt Pokora sur "Le monde". "Deux artistes que j'aime beaucoup et qui m'émeuvent," confie Jenifer.

