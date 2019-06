Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Après les auditions à l'aveugle, la terrible épreuve des KO, les battles et enfin les grands shows en direct, le verdict vient de tomber ! Avec près de 37,9% des votes du public, c'est Whitney qui remporte la grande finale de The Voice 2019. La jeune fille de 19 ans originaire du Vigan, qui n'avait jamais pris un cours de chant, a définitivement conquis le coeur des téléspectateurs.



Elle avait accepté de participer à The Voice pour son papa, grand fan de Whitney Houston. C'est d'ailleurs avec une chanson de la défunte diva que Whitney a performé ce soir. "One moment in life" restera pour la jeune gagnante, la chanson de la victoire. "Merci au Vigan et à toute la France ! Je dédie cette victoire à mes parents". Tels ont été les premiers mots de Whitney après l'annonce tant attendue de Nikos.



Pour cette grande finale, Whitney a pu compter sur le soutien d'une invitée exceptionnelle. Aux côtés d'Aya Nakamura, l'artiste incontournable de la pop urbaine, Whitney a mis le feu au studio 217 avec "Djadja". En milieu de soirée, la chanteuse avait d'ailleurs prédit "The Voice, c'est elle".



