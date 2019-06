Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Retour sur le parcours de Whitney

A seulement 19 ans, Whitney c’est une énergie débordante et une âme sensible. C’est grâce à son papa que Whitney découvre très jeune la musique. Grand fan de Whitney Houston, ce dernier lui fait écouter en boucle les albums. La jeune fille commence alors à chanter. “C’était écrit dans ma destinée. J’ai mis les deux pieds dedans”. Depuis, Whitney est devenue une star dans son village natal. Elle se produit régulièrement dans les restaurants, les maisons de retraite. Son meilleur public ? Les mamies du Vigan ! En parallèle de la musique la jeune fille de 19 ans suit des cours de droit par correspondance.

Au départ, elle fait The Voice pour se lancer un défi: chanter devant un nouveau public et peut-être réaliser son rêve de devenir chanteuse. Aux auditions à l'aveugle, elle avait séduit Soprano et Mika avec une prestation énergique sur le titre "Friends" de Marshmello & Anne-Marie. "T'es une star," lui disait alors Soprano. L'artiste marseillais avait vu juste. La voici aujourd'hui en finale !

"One moment in time" (Whitney Houston)



La semaine dernière, le public a décidé de la sauver face à Gjon's Tears et ce soir, elle est en finale de The Voice, saison 8. Pour sa dernière prestation en solo, Whitney reprend "One moment in time" de Whitney Houston. "Le parcours qu'on a fait ensemble, c'est hallucinant ! Je voudrais te remercier," commente Mika après sa prestation.



Pour cette grande soirée de finale, Whitney partage la scène avec une figure incontournable de la pop urbaine. Aux côtés d'Aya Nakamura, la finaliste met le feu au plateau avec "Djadja". "J'ai kiffé. On a passé un agréable moment. Elle est The Voice," commente Aya Nakamura.

