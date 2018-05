Par Léa Ouazan | Ecrit pour TF1 |

L'esprit punk de la saison, c'est lui. Venu passer les auditions à l'aveugle sans grande conviction, Xam Hurricane se démarque des autres talents dès le début. D’ailleurs, le jeune homme porte bien son nom de scène : à chaque fois que le natif de Malakoff prend le micro, une tempête s'abat sur le plateau ! Celui que Zazie qualifie de "bête de scène" tape dans l'œil de Pascal Obispo dès les premiers primes en reprenant avec fougue <em>Roxanne </em>de Police.

Par la suite, ses prestations survoltées sur Les histoires d'A ou Quand on arrive en ville soufflent un vent de rock sur le plateau de l’émission. Une attitude presque punk qui le propulse jusqu’en finale. Ce samedi soir, il donne encore de la voix sur le plateau de The Voice. Pour débuter cette soirée riche en surprises, Xam interprète avec justesse Comme ils disent de Charles Aznavour.



Le talent réalise ensuite un duo avec son coach Pascal Obispo sur le célèbre titre du groupe Téléphone intitulé La bombe humaine. Après une standing ovation du public, le talent se produit ensuite sur scène aux côtés de Sting sur la chanson Englishman in New York. Un joli moment qui restera marqué dans les annales de la compétition.