Elle était une grande fan de The Voice. Elle ne ratait jamais aucun prime et commentait assidûment les prestations des talents qui participaient à l'émission. Maurane n'est plus. Elle a été retrouvée inanimée, chez elle, à son domicile situé dans la banlieue de Bruxelles. The Voice a décidé de rendre hommage à la chanteuse lors de la grande finale, ce samedi 12 mai. Ainsi, Xam Hurricane, Maëlle, Casanova et Raffi Arto reprendront un titre du répertoire de l'artiste à la voix de velours. Ils interpréteront le titre "Sur un prélude de Bach", sorti en 1991, l'une des plus beaux morceaux de la discographie de Maurane.



Les talents de cette septième édition ont tenu, par ailleurs, à écrire un petit mot à l'attention de la chanteuse belge. Sur Twitter, certains ont réagi à sa soudaine et brutale disparition. Xam Hurricane écrivait, le lendemain de l’annonce de la mort : "J'avais été si fier d'être félicité par #Maurane après mon 1er direct. Choc instantané ce matin, je m'attendais à la voir arriver sur le plateau par surprise samedi tellement elle était assidue à l'émission. C'est avec ton interprétation de Starmania que j'ai grandi...RIP". La malheureuse demi-finaliste Ecco aussi avait eu une pensée pour Maurane : "Merci Maurane pour toutes les belles choses que tu as dites sur moi, et toutes les belles chansons que tu as chantées et qui m’ont fait grandir. Ton amour pour la musique restera à jamais dans nos cœurs. Une grande dame...".