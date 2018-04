Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Talent venu de Marseille avec une équipe de supporter digne d’un club de football, le jeune Florent épate sans arrêt son coach Pascal Obispo. Lors des répétitions, le jeune homme confie qu’il chante depuis très peu de temps. « L’été dernier ». Ce qui laisse le coach, sans voix. « Je suis sur le derrière pour ne pas dire sur le c*l », lâche le chanteur, impressionné par la maîtrise vocale. Il ne se privera pas pour le répéter à ses collègues après l’audition finale de Florent. Ce dernier a repris « What I Like » de Bruno Mars. A l’aise sur scène, le jeune Marseillais qui célèbre ce soir-là son 18ème hiver, livre la prestation « la plus parfaite » pour Zazie. « Il m’a impressionné sur la maîtrise du titre », déclare Florent Pagny. Il était face à Jorge et Ritchy. Et c’est lui qui a été sauvé par son coach. L’explication est simple : « on doit juger et par rapport à toutes les capacités qu’il a pour son jeune âge. » Par capacité, il entend la maîtrise vocale, sa manière d’occuper la scène et l’énorme marge de progression qui s’ouvre devant lui.

Ritchy et Jorge n’ont pas pu être sauvés par les autres coachs. Ces derniers n’avaient plus de buzz pour voler un talent. L’un chantait « Terre » de Florent Pagny, l’autre « Milord » d’Edith Piaf.