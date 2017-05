Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Il y a quelques heures, Florent Pagny a offert une jolie surprise à ses fans. Le chanteur et coach de The Voice a dévoilé son nouveau single en collaboration avec deux autres artistes.

« Le présent d’abord », tel est le titre du nouveau single de Florent Pagny. Pour ce projet inédit, le coach de The Voice a choisi de collaborer avec deux artistes bien connus de la nouvelle génération, l’ancien membre de Sexion d’assaut Maître Gims et Dany Synthé, le compositeur de 24 ans connu pour son titre « Sapés comme jamais ». Une façon pour lui de s’éloigner de ses habitudes et de prendre un nouveau virage dans sa carrière : « Leur fusion de rap, d’urbain, de pop ou de celtique avec une voix opératique, c’est de la vraie variété », a-t-il d’ailleurs commenté. Pour l’écriture des paroles, Florent Pagny était entouré d’un ami de longue date, Lionel Florence, à qui l’on doit les paroles de « Savoir aimer » et « Ma liberté de penser », deux tubes à succès.

Une surprise qui a ravi ses fans, nombreux à suivre ses aventures sur les réseaux sociaux : « Je l’écoute en boucle depuis hier », peut-on lire à plusieurs reprises. « C’est une très bonne collaboration », a ajouté un autre internaute. Et le public de Florent Pagny semble déjà très impatient de découvrir l’intégralité de son prochain album. Patience.

En parallèle, Florent Pagny sera dès samedi à partir de 21 heures sur TF1 pour le prime en direct de The Voice avec les talents sélectionnés. Soyez au rendez-vous.





