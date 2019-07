Florent Pagny donne son premier coaching à Norig… sur les marches de la scène !

Florent Pagny ne perd pas de temps ! Le coacha a raflé un talent à Zazie pendant les auditions finales de samedi 24 mars. Il a appuyé sur le buzzer après la prestation de Norig, que Zazie avait mise en compétition avec Gulaan et Casanova, et a déjà commencé son coaching avec sa nouvelle recrue.

La chanteuse de 44 ans, passionnée de culture tzigane, fait très certainement partie des talents les plus habités de The Voice 7. Pour les auditions finales, elle était opposée à Gulaan – un autre talent à l’univers bien particulier – et Casanova (qui tentait sa chance une seconde fois dans le show musical).

, Norig a complètement changé de registre en reprenant un titre pop-rock: Uninvited d’Alanis Morissette. Un choix audacieux qui a porté ses fruits puisque Florent Pagny a décidé de lui donner une seconde chance.

En effet, malgré la qualité de sa prestation, sa coach Zazie a sélectionné Gulaan pour continuer le concours. C’est peut-être le côté "cinématographique et scénarisé" de sa reprise qui ne l’a pas totalement convaincue. Mais rien n’est terminé pour Norig! L’interprète de Savoir aimer va désormais la coacher pour qu’elle puisse aller encore plus loin dans la compétition. Et pas le temps de traîner, ça commence sur les marches de la scène!

"On va faire moins de théâtre et on va aller plus dans la partie que tu maîtrises bien" premier coaching sur les marches du plateau", a déclaré Florent Pagny au nouveau membre de son équipe. Rendez-vous donc à la prochaine étape pour les duels de The Voice 7!