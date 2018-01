Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Un petit nouveau va faire son apparition dans les célèbres fauteuils rouges de The Voice 7. Après le départ de M Pokora, qui a d’ailleurs décidé de s’exiler quelques mois aux Etats-Unis pour préparer deux projets de taille, le banc des coachs accueille une nouvelle superstar de la chanson française. C’est Pascal Obispo qui se retrouve en compétition avec Zazie, Mika et Florent Pagny pour former la meilleure équipe possible.

Saluée sur les réseaux sociaux par les fans de The Voice, cette arrivée fait également le bonheur de Florent Pagny. "On a un nouveau, qui n’est pas un nouveau pour moi. Ça va m’amuser de le voir", confie à TF1 l’interprète de Ma liberté de penser. Ce dernier est également ravi de retrouver Zazie et Mika qui font, respectivement, leur quatrième et cinquième saison de The Voice. "Un mec comme Mika ou une fille comme Zazie, pour moi c’est toujours un plaisir de les retrouver, de se dire bonjour et se dire qu’on va passer la soirée à s’amuser ensemble", avoue-t-il ainsi.

Lancée le 27 janvier prochain à 21h sur TF1, la saison 7 de The Voice propose une mécanique différente des années précédentes. Si les auditions à l’aveugle continueront à ouvrir cette belle aventure, les talents auront droit, lors de la deuxième étape, à l’Audition finale et non plus aux Battles. Cette épreuve inédite montrera les artistes sous un nouveau jour. Chaque talent buzzé devra proposer trois chansons à son coach. Ce dernier en sélectionnera une avant de choisir trois talents de son équipe qui s’affronteront sur scène. Un seul artiste dans chaque trio sera sauvé. Après l’Audition finale, place aux Duels, une nouvelle épreuve sans vol de talents.

Rendez-vous le samedi 27 janvier 2018 à 21h sur TF1 pour le coup d‘envoi de The Voice 7. Découvrez la première voix de l’émission ci-dessous :