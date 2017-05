Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Un an après la sortie de Habana, Florent Pagny est parti pour revenir à ses fondamentaux : la variété française ! Alors qu’il prépare son nouvel album, il a choisi de s’associer à Maître Gims sur le titre "Le présent d'abord" dont la sortie est prévue le 19 mai. Dans une interview accordée à RTL, il a révélé comment cette collaboration est née : "Un moment, quand on a la chance de pouvoir utiliser une voix puis, en plus, de ne pas être bloqué dans un univers précis, une couleur précise, avec les compositions ou les choses comme ça, on est donc un interprète. C'est vrai que J'ai envie d'explorer plein de trucs et de me faire plaisir, explique le chanteur. Maître Gims cartonne avec ses chansons, avec en plus cette mode de production, je leur dis toujours que c'est en plastique mais ça sonne monstrueux, c'est génial. J'adore, je suis dans mon bain", a-t-il déclaré. Et d’ajouter : "Cette chanson qui arrive "Le Présent d'abord", je peux vous dire qu'elle ne va pas faire l'unanimité non plus parce qu'elle est particulière et c'est tout ce que j'aime, moi !"

A la production, Maître Gims a ramené Dany Synthé, le compositeur de 24 ans que tout le monde s’arrache après l'énorme tube Sapés comme Jamais. De son côté, Lionel Florence, à qui l’on doit le texte émouvant de Savoir aimer, a écrit les paroles. Ce nouveau single furieusement efficace devrait séduire les fans des deux artistes. Pour découvrir l'intégralité de l'album, il faudra attendre attendre encore quelques mois !