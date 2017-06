Par | Ecrit pour TF1 |

Entre Lucie et Florent Pagny, une belle amitié est née. Une amitié qui s'est scellée avec un très beau duo en finale de The Voice 2017.

Il la surnomme "sa princesse". Il lui a juré de lui être fidèle. Entre Florent Pagny et Lucie, le courant est tout de suite passé. Un lien très fort s'est tissé entre le talent et le coach. Florent lui avait promis de l'emmener en finale de The Voice 2017. Promesse tenue. Lors de cette grande finale, elle est la seule fille. Peu importe, elle ne se démonte pas. Et qui dit grande finale, dit duo avec son coach. La jeune fille et le coach chantent "J'oublierai ton nom", titre de Johnny Hallyday. Une chanson d'amour.



Sur scène, le courant passe. Le duo est clair, limpide, facile. Les voix se marient parfaitement, l'entente est complète. L'adolescente rayonnante, le coach est fier de son poulain. D'ailleurs, il ne cesse de couvrir d'éloge la belle Lucie. Pour lui, elle peut être la première fille à gagner The Voice. En six éditions, tous les gagnants étaient des hommes. Une chose est sûre, pour Florent Pagny, Lucie est "elle est rayonnante, elle est saine, elle ne change pas, elle est toujours au rendez-vous, cette fille est remarquable".

Quant à Lucie, elle pense que du bien de son coach. Quand Nikos Aliagas lui demande de parler de Florent Pagny. Elle commence par déclarer : "En quelques mots, c'est impossible de résumer l'aventure avec toi." Et de poursuivre : "Tu as su m'apporter tout ce que j'avais besoin. Tu m'as fait confiance et je te fais confiance".