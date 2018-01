Par C.A | Ecrit pour TF1 |

Hier soir, la septième saison de THE VOICE faisait son grand retour sur TF1. L’occasion de revenir sur les meilleurs moments de ce premier prime.

DES TALENTS DU MONDE

Cette année, l’originalité est à l’honneur dans THE VOICE et plusieurs talents ont surpris grâce à leur style musical. D’ailleurs deux d’entre eux ont apporté avec eux leurs origines. Gulaan, venu tout droit de Calédonie pour participé au show musical a conquis en reprenant un chant traditionnel Kanak. Drea Dury, la colombienne a également apporté sa touche personnelle en reprenant RUDE BOY de Rihanna, et en y ajoutant un morceau écrit de sa plume en espagnol.

DE L’EMOTION

L’émotion était également au rendez-vous hier soir. Pascal Obispo n’a pu retenir ses larmes quand Rébécca, fan du chanteur, a repris l’un de ses titres : LUCIE. Zazie a également tenu à se lever de son fauteuil (alors que c’est interdit) pour féliciter le duo Father to Son pour sa belle reprise de Benjamin Biolay, TON HERITAGE, alors qu’aucun coach ne s’est retourné.

DE L’HUMOUR

Et oui cette année, c’est une belle bande de copain que constituent les quatre coachs de THE VOICE. Pascal Obispo, nouveau dans l’aventure n’a pas hésité à lancer des vannes à ses camarades. Ses trois camarades ont également joué le jeu en répliquant chacun à leur façon !

4 TALENTS ONT SEDUIT LES 4 COACHS

Cette année, les talents, c’est comme "du caviar" selon Florent Pagny. Quatre talents en particulier ont réussi à retourner le fauteuil des quatre coachs. Gulaan, qui se retrouve dans l’équipe de Zazie, Rébécca, fan de Pascal Obispo n’a pas trop réfléchi et a choisi son idole. Edouard Edouard, le dandy qui a fait craquer Zazie a décidé de faire équipe avec elle. Ecco, la benjamine, a envoûté les coachs avec sa reprise LIFE ON MARS de David Bowie, et a décidé d'aller avec Pascal Obispo.

10 TALENTS SELECTIONNES

Au total, 10 talents uniques ont été choisis pour poursuivre l’aventure THE VOICE 7. Solia, Ecco, Drea Dury, Edouard Edouard, Rébécca, Kriill, Aurélien, Gulaan, Renata et Cécyle sont les premiers talents découverts à avoir séduit nos coachs !



Pour revoir le replay de l'émission, c'est par ici