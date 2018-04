Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Avec sa reprise de Leo Ferré, B. Demi-Montaine a marqué les esprits samedi soir dans "The Voice 7". Une prestation aussi "dark" que profonde et touchante.

Pour son audition finale, B. Demi-Mondaine s’est lancée un défi de taille : reprendre Avec le temps de Leo Ferré. "C’est un morceau tellement solennel. Et le texte est tellement puissant que c’est un super challenge. Chanter Ferré, c’est chaud. Je flippe", a confié la principale intéressée lors des répétitions. "Elle est morte de touille, elle s’est mis une pression de dingue", a souligné sa coach, Zazie. Si son "extrême sensibilité" pouvait aussi bien être "un atout que son ennemi" sur cette chanson, B. Demi-Mondaine ne s’est pas laissée emporter par le trac et la pression de l’instant. La chanteuse 100% rock a embarqué avec elle les coachs de The Voice 7. "Elle a un truc", a lancé Mika juste après la fin de la chanson. "Elle a une voix et la personnalité. Elle est super dark", a ajouté Florent Pagny.

Au moment de débriefer les prestations de ce trio de choc rassemblant Petit Green, Gabriel Laurent et B. Demi-Montaine, les coachs n’ont pas caché qu’ils étaient totalement sous le charme de la prestation de la chanteuse. "Mon coup de cœur, c’est Demi-Mondaine, c’est sûr", a ainsi avoué Mika. "J’ai beaucoup aimé Demi-Mondaine, je trouve que ça lui va grave. Une chanson de Ferré quand même, c’est très, très difficile. Moi elle m’a quand même embarqué. Bravo", a affirmé de son côté Pascal Obispo. "Ce n’est pas mon style le côté trop dark. Mais ce Ferré à ce niveau-là, tu le fais vraiment très, très bien. En effet, continue comme ça", a confié Florent Pagny. "Je ne trouve pas ça dark du tout ce qu’ils ont fait, c’était mystérieux. Moi une des raisons pour lesquelles je fais ce programme, c’est que j’ai envie d’éclairer les ombres. Vous le faites tous les trois, c’est quelque chose de magnifique", a lancé Zazie avant de sauver B. Demi-Mondaine pour la suite de l’aventure The Voice 7.