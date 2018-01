Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

L’année 2018 débute sur une bien triste nouvelle. La chanteuse France Gall est décédée ce dimanche à Paris à l’âge de 70 ans. Elle était hospitalisée depuis le 19 décembre dernier à l’Hôpital américain de Neuilly sur Seine pour une infection sévère et des problèmes respiratoires. Elle avait eu un cancer du sein un an après le décès de son époux Michel Berger en 1992 à 44 ans. "Poupée de Cire, Poupée de son", "Résiste", "Il jouait du piano debout", "Ella, elle l’a" ou encore "Si, maman, si", sont quelques uns des tubes cultes de France Gall qui ont marqué les années 70 à 90 et qu’elle laisse désormais derrière elle.

Amir, Slimane, Alizée et bien d’autres encore ont tenu à dire un dernier adieu à cette grande interprète via les réseaux sociaux : "Ton cœur est gravé dans tes chansons… pour l’éternité. Adieu poupée de cire", "Et maintenant France Gall… je me souviens avoir chanté et dansé sur vos chansons avec ma mère durant toute mon enfance MADAME", "Elle fait partie des artistes que j’ai le plus écouté et chanté… On a tous eu une idole dans sa vie…France Gall était la mienne…"





















Avec Poupée de cire, poupée de son, France Gall a remporté l'Eurovision pour le Luxembourg en 1965. Alors que sa carrière est arrêtée en 1997, après le décès de Michel Berger en 1992 et la mort de sa fille Pauline en 1997, elle fait deux apparitions sur la scène de l'Olympia en 2000 pour interpréter en duo avec Johnny Hallyday Quelque chose de Tennessee. Sa dernière prestation sur scène. En 2015, elle avait présenté au Palais des sports de Paris Résiste, une comédie musicale rendant hommage au père de ses enfants.

