Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

J-1 avant les grands directs de The Voice. Avant de monter sur scène, les talents se préparent avec leur coach respectif. Et comme à son habitude, Frédéric Longbois est particulièrement déchaîné lors des répétitions auprès de son coach Mika.

Tic tac tic tac… Le compte à rebours est lancé avant le premier prime des directs de The Voice. Samedi 21 avril à 21 heures, vous avez rendez-vous avec Zazie, Mika, Florent Pagny, Pascal Obispo et les 16 talents encore en compétition. Mais avant de monter sur la scène en direct et face au public, les artistes se préparent en coulisses avec leur coach respectif. C'est le cas par exemple de Frédéric Longbois qui enchaîne les répétitions avec son coach Mika. Et comme à son habitude, le chanteur est particulièrement drôle. Devant son coach, il multiplie les blagues et déborde d'énergie…





Non, vous ne rêvez pas : comme en témoignent les images ci-dessus, le coach et son talent ont pris le temps de parler de la couleur de leur jean avant d'entamer véritablement les répétitions. Peut-être une façon pour eux de détendre l'atmosphère et de gérer le stress avant les directs...





Et grande surprise ! Samedi, Frédéric Longbois interprétera le titre phare de Gloria Gaynor : "I Am What I Am". Une chanson particulièrement difficile à interpréter qui demande beaucoup de concentration et de rigueur. Un défi de taille donc pour Frédéric Longbois : "J'aime bien l'idée de la mise en scène, mais essentiellement, la performance vocale est aussi la chose pour moi la plus importante (…) C'est la voix qui compte", a même indiqué Mika pour aider Frédéric Longbois à canaliser son énergie. C'est donc derrière son piano que le talent commencera à chanter ce titre avant de poursuivre sur la scène de The Voice. Une prestation qui s'annonce originale et qui devrait à coup sûr marquer ce premier prime des directs.