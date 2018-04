Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

L’heure des duels a sonné pour les membres de l’équipe de Mika ! Samedi 7 avril, le coach a mis en compétition deux talents hors du commun. Frédéric Longbois et Ubare se sont affrontés sur la scène de "The Voice 7". Mais avant ça, ils ont eu droit à un coaching sur-mesure.

Après les auditions à l’aveugle et les auditions finales, place à l’épreuve des duels ! Cette année, les talents de chaque équipe doivent s’affronter en duo pour espérer être sauvé par leur coach et accéder aux primes en direct. Mika a choisi de mettre face à face deux voix hautes en couleurs : celle de Frédéric Longbois, qui avait bluffé les coachs en reprenant Bécassine lors de son tout premier passage sur scène, et le grain fantaisiste de la chanteuse sud-coréenne Ubare.

Avant de fouler le plateau de TF1 une nouvelle fois, les deux talents ont été coaché par Mika. Le but ? Que l’émotion s’empare du public pendant leur interprétation de Puisque vous partez en voyage de Jacques Dutronc et Françoise Hardy. Pendant les répétitions, les chanteurs ont été mis à rude épreuve. Frédéric Longbois devait être davantage sur la retenue tandis qu’Ubare devait travailler sur sa timidité. Le tout, en étant parfaitement en harmonie l’un avec l’autre. Cela n’était pas forcément facile pour la jeune maman.

"Frédéric Longbois, il est complètement fou ! Il a beaucoup d’énergie et d’émotion. Et il me donne tout ça lorsqu’on travaille ensemble", a-t-elle confié en coulisses. De son côté, l’artiste de 54 ans a révélé que son binôme était "une adversaire de taille" à la voix "magnifique et singulière avec un accent charmant". Pour Mika, le choix s’annonce périlleux. "Vous êtes délicieux et je suis ravi que vous soyez dans mon équipe. Je vous adore et je vais vous défendre au maximum, tous les deux", confessait le coach à la fin de son coaching.