Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Ambiance cabaret dans The Voice ! Frédéric Longbois a une fois de plus offert un véritable spectacle au public pendant le premier prime en direct samedi soir. S’il a commencé sa prestation seul au piano, il s’est rapidement retrouvé entouré des danseuses du Moulin Rouge. Plumes, paillettes, jeu de jambes… Les jeunes femmes ont fait le show pendant que le talent de Mika interprétait I am what I am de Gloria Gaynor.





Vous l’aurez compris, le titre lui collait parfaitement à la peau mais demandait quelques ajustements pendant le coaching. "J'aime bien l'idée de la mise en scène, mais essentiellement, la performance vocale est aussi la chose pour moi la plus importante (…) C'est la voix qui compte", expliquait Mika au chanteur pour tenter de canaliser son énergie. Sur scène, le doyen du concours a mis en pratique les conseils de son coach mais il a quand même fait quelques pas de danse, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs qui lui ont permis d'accéder au second prime en direct.





Sur Twitter, les internautes étaient conquis par le grain de folie de Frédéric Longbois. "Super et rafraîchissant", "une théâtralité extraordinaire", "un véritable performer", "une merveille d’excentricité"… Voici un florilège de ce qu’on pouvait lire à son suet sur le réseau social.