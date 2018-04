Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Pour son tout premier duel de cette 7e saison, Mika a décidé d’opposer deux ovnis, deux artistes hors normes. D’un côté, Ubare, une jeune Sud-Coréenne au timbre de voix sophistiqué et de l’autre, Frédéric Longbois, un garçon libre et original. Les deux artistes complètement atypiques, à la fois fantaisistes et touchants, se sont affrontés piano contre piano sur le titre Puisque vous partez en voyage, la version chantée par Françoise Hardy et Jacques Dutronc.



Même si la prestation était pleine d’émotion, les deux talents ont également fait sourire les coachs. Il faut dire que les deux protégés de Mika ont réussi à nous offrir une belle séquence à la fois poétique et très théâtrale. Ainsi, les mimiques de Frédéric Longbois lors de sa performance ont notamment beaucoup fait rire les coachs. En effet, lors de ses échanges avec Ubare, il a multiplié les grimaces lors de la chanson. Les quatre coachs se sont d’ailleurs tous levés à l’issue de la prestation des deux artistes.



Florent Pagny a souligné la fantaisie et le sérieux dans travail. Zazie a trouvé cette performance « drôle avec de vrais moments d’émotion réels ». Quant à Pascal Obispo, il a tenu à louer le talent « étonnant » de Frédéric Longbois. Mais après quelques hésitations, Mika a finalement décidé de continuer avec le plus barré de ces deux talents, à savoir Frédéric Longbois.



Retrouvez la prestation à la fois poétique et théâtrale de Ubare et Frédéric Longbois sur Puisque vous partez en voyage dans la vidéo ci-dessus.