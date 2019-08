Frédéric Longbois surprend les internautes !

Frédéric Longbois a montré une toute autre facette de lui samedi soir lors les auditions finales de "The Voice 7". Une prestation qui a beaucoup ému et impressionné les twittos.

Délirant lors des auditions à l'aveugle, Frédéric Longbois a réussi à mettre l'humour de coté samedi soir lors des auditions finales de The Voice 7 pour délivrer une performance pleine d'émotions sur le titre "L'aigle noir" de Barbara. Le talent a réussi à bluffer son audience en allant à l'essentiel. Florent Pagny, Mika, Pascal Obispo et Zazie lui ont d'ailleurs réservé une belle standing ovation à la fin de sa chanson. "Frédéric, je pensais rire tout le temps. Je pensais que j'allais m'amuser. Je ne me suis pas amusé, tu m'as vraiment touché", a confié Pascal Obispo. Zazie a eu les larmes aux yeux : "Vous Monsieur, parce que j'ai envie de dire vous monsieur, vous m'avez franchement émue parce que vous êtes le digne représentant de tous ces gens qui travaillent, peut-être moins connus, mais qui rendent la musique tellement belle et présente dans nos vies et nos nuits. Merci Monsieur", lui a-t-elle déclaré. Un beau message qui a fait pleurer le principal intéressé.

Sur Twitter, les réactions ne se sont pas faites attendre. Les internautes, surpris par le sérieux que peut avoir Frédéric Longbois, ont été séduits par son interprétation : "Il avait fait pleurer de rire les spectateurs, ce soir il les a fait pleurer d'émotion !", "Magnifique", "Incroyable", "Superbe prestation", "Déjà gagnant", "Audace artistique". Comédien, chanteur, pianiste et compositeur, Frédéric Longbois est également professeur de comédie musicale à Paris. Lors de sa première audition, il avait choisi de reprendre le titre "Bécassine"de Jean-Jacques Debout.



Frédéric Longbois qui reste dans l’aventure ! Magnifique 👏🏻 #TheVoice dash; Thomas Volt (@ThomasVollt) 17 mars 2018

Vraiment pas mal cette reprise de quot;L#39;Aigle Noirquot;. Frédéric Longbois m#39;a surpris#TheVoice dash; Johan Burns (@JohanBurns) 17 mars 2018

Frédéric Longbois, je suis fan de toi. #TheVoice dash; HOBBS 👑 (@HobbsTheVoice7) 17 mars 2018

#TheVoice

Excellente interprétation de quot;l#39;Aigle Noirquot; de Barbara, par Frédéric Longbois.

L#39;interprétation qui a marqué la soirée pic.twitter.com/W03p7BG5WY dash; manu (@manu48600144) 18 mars 2018