"Je voulais te dire que je t'attends" c'est la magnifique chanson qu'a choisie Frédéric Longbois pour rendre hommage à sa mère, décédée il y a peu de temps, durant les enregistrements de The Voice. Alors qu'il se trouvait en deuil, le talent a choisi de continuer coûte que coûte et de poursuivre son aventure pour ne pas décevoir ses fans et aller jusqu'au bout de ses rêves... et sa perseverance a payé ! Sur le plateau hier soir, l'émotion était palpable.



" Vous êtes un monsieur, Frédéric, vous êtes un grand monsieur !" s'est exclamé Nikos Aliagas à la fin de la prestation qui a bluffé coachs et spectateurs. Depuis les auditions à l'aveugle et ses premiers pas sur la scène de The Voice avec la chanson" Bécassine", le chanteur a démontré au fil de ses interprétations qu'il avait bel et bien sa place dans l'émission. "Frédéric Longbois il est incroyable, il a cette capacité de passer d'un registre à un autre, je le trouve exceptionnel", " Ce Monsieur a bien failli me faire pleurer... Très émouvant !" ou encore " Merci Frédéric Longbois pour cette interprétation j'en ai encore les larmes aux yeux" a-t-on notamment pu lire sur Twitter lors de la soirée. Une chose est sûre : après cette incroyable démonstration de talent, sa maman ne peut qu'être fière de lui.