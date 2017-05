Ecrit pour TF1 |

Fréro Delavega, c’est terminé. Fin 2016, le tandem a annoncé la fin de leur aventure commune pour suivre chacun leur route. Les deux copains feront leurs adieux à leur public à Bordeaux, le 10 juin. Le duo n’a pas choisi cette ville au hasard, bien au contraire. Les jeunes hommes sont originaires de Gujan-Mestras et ils avaient dans l’esprit cette idée de se séparer là où tout a commencé pour eux.

La place des Quinconces sera remplie, c’est certain. En effet, ce sont déjà 22 000 personnes qui ont répondu présents pour le concert d’adieu de Fréro Delavega, alors que la jauge est estimée à 25 000 personnes. Il reste donc très peu de temps pour se procurer le précieux ticket d’entrée.



En novembre 2016, les deux copains ont décidé de mettre fin à un "cycle". Le public avait découvert Fréro Delavega en 2014, lors de la troisième saison de The Voice. S’ils n’ont pas gagné l’émission, en revanche, ils sont sortis avec les honneurs et la reconnaissance immédiate du public. Tout est alors allé très vite pour eux : deux albums, des concerts complets, des tubes entêtants.

Que l’on soit rassuré, les garçons ne sont pas partis fâchés. Pour eux, "ce n'est pas une séparation, mais simplement la fin d’un voyage". Sur Facebook, ils expliquaient : "Cette aventure a été pour nous d'une intensité foudroyante et d'une richesse incroyable. Nous en sortons grandis".