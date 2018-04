Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Le premier prime en direct approche. C’est l’heure des ultimes réglages et des derniers coachings pour les seize talents encore en lice. Gabriel, qui fait partie de la team Florent Pagny, retrouve donc son coach pour répéter une dernière fois le titre qu’il a choisi d’interpréter et qui lui permettra peut-être de poursuivre l’aventure.

Ce titre, c’est « There’s Nothing Holdin’ Me Back » de Shawn Mendes. Une chanson "up tempo" a priori pas forcément dans le registre de Gabriel. Mais Florent Pagny est catégorique : la version du jeune talent fonctionne plutôt bien et même son anglais, sur lequel Mika lui avait fait une réflexion lors des premières émissions, est parfaitement en place.

Mais ce n’est pas tout Florent Pagny a également remarqué que Gabriel… a minci ! Une évolution logique selon le coach qui estime que lorsque l’on passe à la télévision devant des millions de personnes et que l’on se trouve pas assez en forme, la motivation revient pour travailler ses abdominaux et sa ligne. Non seulement Florent Pagny est donc un bon coach vocal, mais c’est visiblement aussi un coach sportif ! Allez Gabriel, on ne relâche pas les efforts et on continue comme ça. Florent Pagny et toute la famille The Voice est derrière toi !