Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Ce week-end : “Courons contre le cancer” avec la participation solidaire des talents de The Voice, Gage, Arezki et Geoffrey.

Ce dimanche 12 mai 2019, des talents de The Voice se mobilisent pour une grande course de solidarité, “Courons contre le cancer”. A l’issue de cet événement solidaire organisé par l’association Lisa Forever à Taverny : Gage, Arezki et Geoffrey donneront un showcase unique.

SHOWCASE SOLIDAIRE



GEOFFREY, l’enfant du Val d’Oise, le reggae soul man de 19 ans de la team Soprano ; ARESKI jeune chanteur au flow incroyable de l’équipe Jenifer et enfin GAGE, le chanteur québécois qui avait cartonné en 2005 avec le titre "Pense à moi" et qui fait partie de l’équipe Mika ! Ces trois artistes, que vous pouvez retrouver tous les samedis soir sur TF1, ont accepté de venir chanter pour aider à construire un monde sans cancer chez l’enfant lors de la course solidaire Lisa Forever du dimanche 12 Mai 2019.

ASSOCIATION LISA FOREVER





L’association Lisa Forever a été créée en 2010 par les parents de la petite Lisa. Atteinte d’une tumeur cérébrale depuis l’âge de 2 ans et demi, Lisa a subi près de 14 mois de traitement, chirurgie et chimiothérapie. Sa maladie a ensuite muté et est devenue beaucoup plus agressive. Sans aucune solution de la médecine, la maladie a emporté la petite fille, le 29 décembre 2009, à l’aube de ses 4 ans. En sa mémoire et pour aider les enfants confrontés au cancer, les parents de Lisa ont décidé de continuer le combat.





Le cancer chez l’enfant est la première cause de décès par maladie des enfants : 1 enfant sur 440 développe un cancer avant l’âge de 15 ans. Les objectifs majeurs de l’association sont de contribuer financièrement à la recherche de nouveaux traitements contre le cancer chez l’enfant. Améliorer le quotidien des enfants à l’hôpital et améliorer la prise en charge pendant et après la maladie.



Vous pouvez dès à présent vous inscrire au départ de la Marche ou de la Course solidaire et venir passer un moment inoubliable en famille et entre amis à Taverny au théâtre Madeleine Renaud dès 10h.