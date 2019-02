Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Gage a ouvert le bal des premières auditions à l’aveugle de cette saison 8 de The Voice, diffusées samedi 9 février 2019, sur TF1. A 42 ans, Gage ne démarre pas dans la musique. Né à Montréal, ce canadien originaire d’Haïti a déjà décroché un disque d’or dans sa carrière. Des premières parties de Corneille aux tubes R’n’B qui ont marqué les années 2000, Gage a connu ses heures de gloire. Mais en 2012, tout s’arrête brusquement lorsqu’il décide de porter secours à sa famille, victime du tremblement de terre à Haïti. En participant à The Voice, il espérait retrouver son public et revenir sur le devant de la scène musicale.

"INOUBLIABLE"

Pari plus que gagné puisque les quatre coachs se sont retournés ! Avec sa reprise du célèbre titre de Lionel Richie, “All night long”, le talent a enflammé le plateau. A la fin de sa prestation, des larmes de bonheur coulent sur ses joues ... “J’étais vraiment soulagé de savoir que j’allais pouvoir faire partie de cette aventure et voir la réaction des gens, c’était inoubliable,” nous confie-t-il aujourd’hui.







"Avec Mika, j'ai envie de surprendre"

“Quand Soprano s’est retourné, je ne pensais pas qu’il allait se souvenir de moi. C’était un vrai moment d’émotion,” raconte Gage mais en choisissant d’intégrer l’équipe de Mika, il avoue avoir eu envie de “surprendre”, de “repousser (ses) limites” et “d’explorer de nouveaux territoires”. “Seule l’histoire dira si j’ai eu raison de faire ce choix”. Du Brésil aux Etats-Unis, en passant par la Guadeloupe ou encore le Canada, sans oublier Haïti … Gage se réjouit de recevoir des messages de soutien des quatre coins du monde. “Comme quoi des fois, on a l’impression de marcher seul et on n’est pas toujours si seul que ça en fait,” a-t-il conclu.

The Voice - Saison 8, samedi 16 février 2019 sur TF1.