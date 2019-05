Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

CLEMENT

Clément interprète "Somebody to love" de Queen. "Il a pris un risque pour dire à tout le monde : Je ne fais pas que crier. Je chante !" commente son coach. "C'est comme si on découvrait un nouveau talent et un potentiel gagnant," ajoute Mika.

VAY

Vay, le jeune autodidacte chante "Les vieux amants" de Jacques Brel.

SCAM TALK x MAYEUL

C'est un groupe formé à l'issue des battles. Scam Talk et Mayeul performent sur "Come with me" de P.Diddy.



GAGE



Gage revisite "Je te promets" de Johnny Hallyday.



Qui a été sauvé par Soprano ?





Grâce à vos votes, deux premiers talents ont réussi à se qualifier pour la prochaine étape de cette huitième saison. Il s’agit de CLEMENT et GAGE. Soprano a choisi de qualifier VAY.





C’est donc malheureusement SCAM TALK et MAYEUL qui quitte l’aventure The Voice à l’issue de cette première soirée en direct.

