Lors de la première soirée des grands shows en direct de "The Voice", Gage a été envahi par le stress mais a pu compter sur le public pour le sauver. Confidences.

Gage est le premier talent de cette saison de The Voice à s’être lancé sur la scène des auditions à l’aveugle. A 42 ans, cet artiste canadien originaire d’Haïti n’en était pas à son coup d’essai. En effet, Gage a connu ses heures de gloire en France, dans les années 2000. Mais en 2012, tout s’arrête brusquement lorsqu’il décide de porter secours à sa famille, victime du tremblement de terre à Haïti. En participant à The Voice, il espérait retrouver son public et revenir sur le devant de la scène musicale.

"C'était une soirée inoubliable"

Pari gagné puisqu’il en a fait du chemin depuis les quatre fauteuils retournés. A l’épreuve des KO, il est lâché par son coach Mika mais vite récupéré par Soprano. Aux battles, il s’est imposé face à Hi Levelz, gagnant ainsi son ticket pour les grands shows en direct. Ce samedi 18 mai marquait le lancement de cette nouvelle étape dans la compétition. Pour faire la différence, Gage avait choisi de reprendre un grand classique de Johnny Hallyday : “Je te promets”. Malgré le stress qui s’est emparé de lui, le talent a su convaincre les téléspectateurs et à été sauvé grâce à leurs votes. En exclusivité pour MYTF1, il livre ses premières confidences à chaud, après cette première soirée en direct.

