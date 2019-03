Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 2 mars, sur TF1 : Geoffrey séduit avec la reprise “Leave a light on” de Tom Walker.

Geoffrey a grandi avec la Star Academy. Fan de l’émission, c’est Grégory Lemarchal qui lui donne l’envie de chanter. Il débute alors les cours de guitare puis décide d’apprendre seul, dans sa chambre, le piano et la batterie. Face à la séparation de ses parents lorsqu’il n’a que 13 ans, sa passion pour la musique ne cesse de s’intensifier. Aujourd’hui, étudiant au cours Florent section musique, Geoffrey n’a qu’un leitmotiv: “on n’a qu’une vie, il faut réaliser ses rêves pour n’avoir aucun regret”. Il se présente donc ce soir sur la scène de The Voice pour se donner les moyens de les réaliser et pour partager des émotions avec le public.





“Leave a light on” (Tom Walker)

Pour les auditions à l’aveugle, le jeune talent de 19 ans interprète “Leave a light on” de Tom Walker. Mika ne patiente pas longtemps avant de buzzer pour valider la prestation de Geoffrey. Ce soir, il est le premier talent à avoir fait se retourner les quatre coachs. Standing ovation ! “Vous chantez vachement bien ! Vous ne ressemblez à pas grand monde que nous avons eu la chance de voir ici. Vous êtes charismatique,” souligne Julien Clerc. “De vraies belles nuances dans votre voix,” c’est ce qui a fait “chavirer” Jenifer. “T’es un tueur,” se régale Soprano.



Découvrez maintenant, sa reprise inédite dans la #TalentRoom :