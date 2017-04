Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Florent Pagny a décidé d’opposer deux talents hypersensibles : l’introverti Gianni Be et l’excentrique Bulle. Les deux hommes ont chanté Goodbye My Lover de James Blunt.

Gianni Be avait été qualifié de « beau mystère » par Florent Pagny. Lui qui avait interprété avec douceur et simplicité le standard de Chris Isaak, Wicked Game. Pour les battles, le jeune homme était opposé à l’excentrique et inclassable Bulle. Choc des cultures. Pour Florent Pagny, le mélange des deux voix très perchées donnera "battle hors norme". Pour les départager, le coach a décidé de les opposer sur Goodbye My Lover de James Blunt. "Un monument" dans la culture musicale du jeune Gianni Be. Le challenge pour les deux talents sera pour l’un de sortir de sa réserve, l’autre de se contenir dans sa légèreté et sa folie. Un challenge jugé réussi par le coach, même s’il note quelques imprécisions, ici ou là.



M Pokora s’est dit déstabilisé par la voix de Gianni. "J’ai eu l’impression que c’était un peu du mimétisme de James Blunt et j’ai eu du mal à entrer dedans", explique-t-il. Mika se dit étonné par Bulle car il a été "simple" cette fois-ci. Zazie rejoint M. Pokora. Elle avoue avoir eu du mal à oublier la version originale de la chanson. Elle estime qu’il y avait aussi pas mal d’imperfection du côté de Bulle, mais le jeune homme est tellement "habité" qu’il se révèle touchant. Cependant, elle a préféré la prestation de Gianni.

Florent Pagny avoue n’avoir pas ressenti la ressemblance avec James Blunt, il se dit aussi bouleversé par Bulle et son hypersensibilité. Mais pour la suite, le coach préfère continuer avec le plus jeune des deux talents, Gianni Be. Il lui conseille de se détendre davantage pour les prochaines fois, afin d’atteindre plus facilement les notes les plus hautes. Bulle s’arrête-là.