Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 23 février, sur TF1 : Gilles San Juan apporte un peu de son Argentine avec “Libertango”.

Issu d’une formation théâtrale et d’une formation lyrique en chant, Gilles San Juan s’est ouvert, il y a 20 ans, à un autre genre: le tango. Ayant des origines argentines, il se retrouve dans les textes, dans la force et dans l’énergie débordante de ce style musical. Pour ce chanteur-comédien farfelu, The Voice c’est “le Graal”.

Gilles San Juan reprend “Libertango” de Grace Jones, titre qui mélange la dramaturgie et le chant qu’ils affectionnent dans le Tango. Julien Clerc sera le premier et le seul des quatre coachs à se retourner. Qu’importe, Gilles San Juan a gagné son ticket pour l’étape suivante ! “Muchas gracias”. Premier talent recruté pour Julien Clerc, dans cette troisième soirée.





