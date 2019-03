Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Godi, 22 ans, est bûcheron dans l’entreprise familiale qu’il tient avec son papa. Lors d’un karaoké dans un restaurant du village, il se met à chanter. Il prend alors conscience de son talent et surtout de son envie de faire plaisir aux gens. Il y a quelques temps, sa maman, astrologue, a une vision: elle le voit dans la lumière, sur scène. “Ma mère m’a toujours vu en haut de l’affiche”. De nature dynamique, le jeune homme aime faire des choses atypiques et décide de se lancer dans l’aventure The Voice. Soutenu par ses parents, Godi veut réussir dans la musique pour les rendre heureux et fiers. “La vie n’est pas facile et j’ai envie d’adoucir tout ça avec un peu de musique”.







“La pluie” (Orelsan ft. Stromae)

Pour les auditions à l’aveugle, il chante “La pluie” d’Orelsan ft. Stromaé. “Ce soir sur la scène, je vais envoyer du bois,” promet le jeune talent. Jenifer et Soprano se retournent sur sa prestation … Godi est aux anges et s’offre un salto arrière sur la scène de The Voice. “Le mec il arrive, il coupe du bois et il vient découper une chanson comme ça. Et surtout sa joie de vivre est magnifique,” commente Soprano. “Tu es aussi cool que la chanson que tu as choisie. Si tu viens chez moi, on va canaliser un peu ton énergie,” explique Jenifer. “Si tu viens chez moi, on ne va rien canaliser du tout,” risposte Soprano. “On va s’amuser au max”. Et comme Godi a envie de s’éclater, il choisit … Sopra Baba ! Godi repart en sautant sur son coach ! Bienvenue dans l’aventure The Voice !







Découvrez maintenant, sa reprise inédite dans la #TalentRoom :