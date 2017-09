Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

C'est sur scène que Cassidy se sent le mieux. Alors ce samedi soir, elle décide de tenter sa chance à la version kids de The Voice pour prouver qu'elle pouvait y arriver. Gracieuse, l'adolescente de 14 ans est arrivée sur scène comme à son habitude : en silence. Et c'est sur Amazing Grace, un classique du répertoire gospel américain qu'elle s'est livrée. Dès les premières notes de la chanson, Patrick Fiori et Jenifer se sont retournés. M. Pokora, quant à lui, a attendu quelques secondes de plus avant d’appuyer sur le fameux bouton rouge.

A la fin de la chanson, l'interprète de Comme d'habitude n’a pas caché son admiration pour l’adolescente, déclarant : « C’est bouleversant, cette voix, ce vibrato, ce feeling… Forcément, tu dois faire partie d’une chorale de gospel… c’est l’une des plus belles écoles pour les chanteurs. Merci pour ce merveilleux moment ». C'est donc officiel, à 14 ans, Cassidy est l'un des talents repêchés par les coachs. Il faut dire que la jeune femme travaille son organe depuis plusieurs années. Elle fait partie d’une chorale de gospel et entraîne régulièrement sa voix.

Si les coachs n'ont pas été insensibles à la prestation de la jeune femme, sur les réseaux sociaux, c'est l'hécatombe. Tous restent scotchés suite à la prestation de la jeune fille. "Je n'ai plus de mot devant autant de perfection et de naturel", écrit une internaute encore sous le choc. D'autres ont commenté la justesse et le naturel déconcertant de Cassidy. "Elle a la grâce, l'élégance... bravo Cassidy", "ce soir c'est Cassidy The Voice, elle chante trop bien", "quel naturel, quel douceur, Cassidy ira loin", ont-il écrit...

