Au terme d’une finale de très haut vol opposant Lisandro Cuxi, Nicola Cavallaro, Lucie et Vincent Vinel, Nikos Aliagas a dévoilé le nom du grand gagnant de la saison 6 de "The Voice". Découvrez qui a été plébiscité par le public !

Quatre talents et un seul gagnant. Finalistes de la saison 6 de The Voice, Lucie, Vincent Vinel, Nicola Cavallaro et Lisandro Cuxi ont tout donné ce samedi soir pour convaincre le public et succéder à Slimane, vainqueur de la saison 5 de The Voice. Avant de découvrir les résultats du vote des téléspectateurs, seuls maîtres à bord ce soir pour désigner le gagnant, chaque coach a pu saluer le parcours et le talent de son protégé. Un beau moment plein d’émotion qui a su toucher en plein cœur les finalistes.

Après quelques secondes de suspense, Nikos Aliagas a dévoilé le nom du gagnant. Et c'est à Lisandro qu'est revenue la victoire. Il a remporté à plus de 32% des voix. Les trois autres finalistes, qui ont offert de très belles prestations ce soir, ont prouvé qu'ils méritaient leur place dans le dernier carré de l'émission. Alors que Lisandro a fini en tête des votes, Lucie a été plébiscitée par 26 %des votants. Suivent ensuite Vincent Vinel avec 23,7 % des votes et Nicola Cavallaro avec 17,9 % des voix.

Des invités prestigieux

Après Katy Perry lors de la demi-finale, The Voice a reçu hier soir une nouvelle star internationale. Shakira, la célèbre chanteuse colombienne, a mis le feu sur la scène du concours de talents ! Elle a repris avec Black M Comme moi, le duo que les deux artistes ont enregistré ensemble. Pour l’occasion, ils ont accueilli à leurs côtés Lucie, la finaliste de Florent Pagny. Nicola Cavallaro (équipe Zazie) a repris pour sa part As de George Michael et Mary J. Blige avec Nolwenn Leroy. Soprano, présent lui aussi pour cette finale, a accompagné Lisandro Cuxi sur Mon Everest. Une chanson que le rappeur a enregistrée avec Marina Kaye. Parmi les invités spéciaux de cette finale figurait également Calogero. Il a chanté, en duo avec Vincent Vinel, son titre Je joue de la musique.

Des prestations impressionnantes

Pour cette finale diffusée en direct sur TF1, les talents de The Voice 6 ont mis les petits plats dans les grands. Ils ont ainsi offert un show de haut vol et des prestations vocales impressionnantes. Lucie, la protégée de Florent Pagny, a ainsi entonné en solo Theme from New York, New York de Franck Sinatra avant de reprendre, en compagnie de son coach, J’oublierai ton nom de Johnny Hallyday. Nicola Cavallaro a misé pour sa part sur Your Song d’Elton John puis, en duo avec sa coach Zazie, Time After Time de Cyndi Lauper. Après L’Envie d’aimer des 10 Commandements, Lisandro Cuxi a chanté en duo avec M Pokora, son coach, sur Cry me a river de Justin Timberlake. Take on me de A-ha (en solo) puis Yesterday des Beattles en duo avec Mika : voilà les deux titres choisis par Vincent Vinel pour la finale.