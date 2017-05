Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Sortez les agendas ! On connaît enfin la date de l’ultime prime de la saison 6 de The Voice. Qui sera consacré du titre de plus belle voix ?

Avis à tous les fans du show The Voice. Le suspense a fini de durer puisqu’on connait enfin la date à laquelle sera annoncé le nom du grand gagnant de la saison 6. Mais qui succédera à Slimane et remportera le titre de plus belle voix de France ? Pour connaître la réponse à cette question, Nikos Aliagas, Karine Ferri, Zazie, M Pokora, Florent Pagny, Mika et leurs talents vous donnent rendez-vous dès 21h le 10 juin prochain pour une soirée qui s’annonce d’ores et déjà haletante.

Il ne reste désormais qu'un seul talent par coach, ils sont donc 4 à s'affronter lors de cette Grande Finale. Accompagnés de l’orchestre de "THE VOICE" pour leur performance en direct, ils devront donner le meilleur d'eux-mêmes afin de séduire les téléspectateurs. Les 4 talents finalistes chanteront en solo, en duo avec leur coach et en duo avec des artistes prestigieux invités. Et c'est le public seul qui désignera le grand gagnant. Celui-ci remportera un contrat chez Universal Music et enregistrera un album.