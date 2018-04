Par ZY | Ecrit pour TF1 |

La première salve des duels de cette 7e saison de The Voice débute dès ce samedi 7 avril sur TF1. Pour tous les talents sélectionnés, ce sera quitte ou double. En effet, deux talents de la même équipe vont s’affronter face à face. Chacun d’entre eux devra se surpasser pour faire la meilleure performance possible afin de convaincre son coach de le garder. Et pour cause, à l’issue de chaque duel, un seul d’entre eux sera sélectionné. Plus aucun repêchage ou vol de talent possible. C’est une place pour les grands shows en direct qui se joue.



Comme on peut le voir dans la bande-annonce, de gros poids lourds de la saison vont d’ores et déjà s’affronter dès ce samedi. On peut en effet y voir Isadora et Hobbs, Xam Hurricane et Florent Marchand, Raffi Arto et Aurélien, Capucine et Sherley Paredes, mais aussi, Ubare, Frédéric Longbois, Maëlle, B. Demi-Mondaine, Gulaan ou encore Luna Gritt. Mais pour savoir ce qu’ils vont bien pouvoir chanter et lesquels d’entre eux vont gagner leur place pour les grands shows en direct, rendez-vous ce samedi.



En attendant cette soirée qui promet d’être exceptionnelle, MYTF1 vous dévoile d’ores et déjà la collégiale des coachs. Zazie, Florent Pagny, Mika et Pascal Obispo ont pris place sur scène pour entonner Heroes, l’un des titres les plus emblématiques de David Bowie. D’abord Mika et Zazie se font face sur la scène de The Voice avant d’être rejoint par Pascal Obispo et Florent Pagny. Cette première séquence est entrecoupée d’images des talents encore en compétition, fredonnant également le tube mythique de la star disparue le 10 janvier 2016.