Ecrit pour TF1 |

Ça y est. Dernière ligne droite dans l’édition 2017 de The Voice. La semaine prochaine, on aura le nom du grand successeur de Slimane, le talent de Florent Pagny qui a remporté le concours l’année précédente.



À l’issue de la demi-finale, les coachs et le public ont fait leur choix. En attribuant leurs points à chacun des talents, ils ont décidé du carré final. Ainsi, dans l’équipe de Florent Pagny, ce dernier et les téléspectateurs ont décidé de donner son ticket à Lucie, formidable sur « Halo » de Beyoncé.



Le champion de Zazie est Nicola Cavallaro. Le Sicilien a su conquérir le cœur des Français et de sa coach avec sa voix rauque et caverneuse, sa générosité et sa tendresse. Le jeune homme a été largement plébiscité par le public.



Dans l’équipe de M Pokora, Ann-Shirley n’a pas pu échapper au phénoménal Lisandro Cuxi, que Zazie surnomme le « petit génie ». En chantant « Si seulement je pouvais lui manquer » de Calogero, l’adolescent de 17 ans a ému les quatre coachs, mais aussi les téléspectateurs qui ont décidé de l’envoyer en finale. Enfin, dans l'équipe de Mika, c'est Vincent Vinel qui accède à la finale grâce aux points du public. Le coach lui, avait décidé de privilégier Audrey, mais cela n'a pas suffi.