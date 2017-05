Par P/H. | Ecrit pour TF1 |

Lors de son coaching pour l’Épreuve Ultime de "The Voice", Manoah a été prise d'un gros doute. Et si Mika, qui l'a volée à Zazie, regrettait son choix ?

"Manoah, ma petite chérie. Je l'ai volée à Zazie pendant les battles. C'est comme une petite fille, mais en même temps quand elle chante... Elle a une capacité vocale qui est étonnante." Emballé par la voix de Manoah, Mika lui a permis de disputer l’Épreuve Ultime dans son équipe.

Mais après la première répétition avec la jeune chanteuse, il n'est pas totalement convaincu par son interprétation de Down on my Knees d'Ayo. "Ce n'est pas trop vocal, c'est plutôt dans la démonstration affective. Tu m'as déstabilisé. Tu t'es fermée un peu, tu t'es défendue. Même dans le timbre c'était dur", lui explique-t-il après sa prestation. Une remarque qui déroute Manoah. Manquant de confiance en elle, la jeune chanteuse à la voix si particulière se met alors à douter. "Je l'ai senti hyper déçu Mika. Je ne sais pas, comme du regret de m'avoir prise", confie-t-elle très touchée.

Loin de se laisser abattre, elle décide de tout faire pour convaincre son nouveau coach. "J'aimerais me libérer de toute cette image de petite fille, je dois montrer que je suis capable de comprendre ce que c'est que l'amour véritable", explique-t-elle ainsi. Mission réussie. Sa performance sur la scène de The Voice séduit Mika. "Alors là, Manoah, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est comme s'il y a eu une transformation incroyable. Il y a un potentiel énorme. Un instinct musical qui est précoce. Une voix qui est précoce", affirme le coach.

Si Mika ne la sauve pas, préférant emmener avec lui aux directs Vincent Vinel, Manoah fait une belle déclaration au coach. "Je voulais vous remercier très sincèrement car vous m'avez beaucoup touchée. Vous m'avez fait confiance, vous m'avez volée, vous m'avez apporté quelque chose dans mon estime et ça me fait beaucoup de bien."

