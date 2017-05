Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Pour gagner une place pour les directs de "The Voice", Lucie a opté pour une chanson qui ne permettait pas vraiment de sortir la carte "performance vocale." Un gros risque pour la jeune chanteuse opposée à Chloé et Gianni Bee.

"Ce n'est pas une chanson performeuse." En apprenant que Lucie a choisi Je l'aime à mourir de Francis Cabrel pour l’Épreuve Ultime, Florent Pagny n'est pas franchement emballé. "Quand elle arrive, je me dis dommage pour moi. Elle aurait pu trouver une chanson plus "chantable". Ce n'est pas une chanson facile à performer", explique-t-il d'ailleurs. Après une première répétition, le coach ne semble toujours pas convaincu. "Il va falloir que tu t'amuses avec un poil plus de variantes. Tu as plus de possibilités que ça. C'est mignon, ça te va bien c'est charmant. Mais il va falloir que tu sortes du charme", lui affirme-t-il.

Un message reçu cinq sur cinq par la principale intéressée : "Le challenge, c'est de me l'approprier avec mon vécu même s'il est tout petit. Mon petit ami sera là ce soir, ça aidera pour l'émotion." Grâce à sa prestation, Lucie parvient à séduire Zazie - "c'est pur, on sent une vérité chez toi qui est troublante" - ainsi que M Pokora. "Si vocalement, c'était égal en terme de forces, de faiblesses, Lucie a quelque chose de plus. Il y a une interprétation qui laisse présager encore de belles choses pour la suite de cette aventure", avoue ce dernier.

Sa reprise de Francis Cabrel lui vaut également une place pour les directs. "Lucie, tu choisis cette chanson qui n'est pas du tout une chanson de performance vocale. Mais tu as tellement de sincérité. On entend bien que tu as une voix capable de faire beaucoup d'autres choses, des choses plus performantes que cette chanson là", avoue son coach Florent Pagny.

Retrouvez la suite de l’Épreuve Ultime le samedi 13 mai à 21 heures sur TF1.

Redécouvrez ci-dessous la performance de Lucie.