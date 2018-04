Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Du jamais vu dans The Voice ! Un talent s’est envolé dans l’espace… Enfin presque. Pour se démarquer aux yeux du public, les talents de Mika ont rivalisé d’inventivité pour offrir des mises en scènes et des prestations toutes plus originales les unes que les autres. Et pour la dernière session avant la fin de l’émission, il fallait plus que jamais marquer les esprits.



De son côté, Guillaume a interprété No surprises de Radiohead vêtu d’une combinaison de cosmonaute dans un décor étoilé. Derrière lui, le public pouvait voir des images prises par la NASA. On avait tout simplement l’impression que le jeune homme flottait dans l’espace. Ma-gique. Nikos Aliagas a même pris l’artiste en photo avec son téléphone portable depuis le plateau après son passage sur scène ! Il faut dire que voir un cosmonaute sur le plateau du show musical, c’est assez inédit !



Les coachs étaient tous unanimes face à la beauté du décor mais aussi l’interprétation onirique du chanteur. Mika était particulièrement fier de son talent. C’est pourquoi, il a décidé de lui donner sa chance pour le second prime en direct lorsque le verdict du public est tombé. En effet, les téléspectateurs ont voté majoritairement pour Casanova et Frédéric Longbois, laissant Guillaume et Sherley Paredes sur la sellette. Cette dernière a donc quitté l’aventure.