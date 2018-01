Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

"J’ai fait 22 000 kilomètres pour venir ici, c’est un honneur pour moi de chanter dans The Voice." Gulaan a fait le voyage depuis la Nouvelle-Calédonie pour tenter sa chance aux auditions à l’aveugle de cette saison 7. Si les autres talents ont misé sur de la variété française et internationale ou encore de l’électro comme le duo Kriill, ce Kanak venu avec ses enfants a choisi un chant traditionnel de son île natale. "J’ai toujours été aspiré par la prière. La musique c’est pour moi l’élévation de l’âme. J’espère amener un peu de spiritualité avec moi dans la grande salle", confie-t-il avant d’entrer en scène.

Dès les premières secondes de sa prestation, Gulaan envoûte aussi bien le public que les coachs." C’est super joli", avoue Zazie avant de buzzer. La chanteuse n’est pas la seule coach à succomber à cette envoûtante audition à l’aveugle. Pascal Obispo, Mika et Florent Pagny pivotent eux aussi leur fauteuil. "Vous avez touché tout le monde avec votre performance", lance Mika. "Vous chantez naturellement, on sent que c’est ancestral. Vous avez même des peintures et un costume et on se dit wouaw", ajoute Florent Pagny.

Totalement envoûtée, Zazie affirme avoir "voyagé" grâce à Gulaan. "Il y a des talents comme vous qui poussent la porte, qui osent prendre ce risque ne serait-ce que par curiosité, sans trop savoir ce que vous allez y trouver ou pas. Moi je ne sais pas quels sont les éléments qui vous habitent et vous parlent. Vous avez une voix qui est extrêmement transcendante. Il y a une espèce de pureté", poursuit-elle tandis que Pascal Obispo évoque "une magnifique prestation qui l’a ému". Après avoir demandé aux coachs de choisir dans quelle équipe il allait, Gulaan décide finalement de travailler avec Zazie.