Guylaine a une vie de maman plutôt chargée. Standardiste dans une clinique à Montpellier, elle a longtemps jonglé entre les couches et sa passion pour la musique. Mais maintenant que ses enfants ont grandi, elle souhaite se consacrer à sa passion : le chant : "Mes enfants ont grandi, j’ai envie de penser un peu à moi", a-t-elle confié en coulisses. C’est donc naturellement qu’elle s’est lancé un nouveau défi, celui de participer à la sixième saison de The Voice. Et pour les auditions à l’aveugle, elle a choisi d’interpréter le titre "Vissi d’arte" de Giacomo Puccini – en français "J’ai vécu pour l’art". Titre lyrique, cet air de soprano est intégré dans l’opéra de Tosca. Une prise de risque tant la chanson est difficile, mais ce nouveau challenge est loin d’être effrayant pour Guylaine : "Quand je vais monter sur scène, je vais vivre mon rêve et ma vie réellement", a-t-elle ajouté.

Si au départ les coachs étaient hésitants, ils ont finalement pris le risque de buzzer : "On se retourne avec les mêmes craintes mais on a envie de célébrer la même chose, quelqu’un qui chante naturellement et qui le fait pour le plaisir." Conscients de son talent, Florent Pagny et Mika ont donc souhaité continuer l’aventure avec ce talent à la voix unique. Après quelques secondes d’hésitation, Guylaine a finalement choisi d’intégrer l’équipe de l’interprète de Take it Easy. Une façon pour elle "de se réinventer" selon Zazie. Direction les battles !

