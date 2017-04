Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Talents de l’équipe de Mika, Guylaine et Vincent Vinel se sont affrontés samedi soir sur le ring des battles de "The Voice". Un duel de choc qui a su toucher en plein cœur le coach.

Sensation des auditions à l’aveugle de The Voice grâce à sa reprise d’Eminem, Vincent Vinel a affronté un talent de choc sur la scène des battles. Mika a en effet mis face à lui Guylaine qui a su séduire avec sa voix lyrique impressionnante. Pour ce duel de très haut vol, le chanteur libanais a misé sur Love me, please love me, une chanson culte de Michel Polnareff.

"Il ne faut pas avoir peur de raconter votre propre histoire avec cette chanson. Je ne la veux pas comme un duo de deux amoureux sur la scène, parce que ça ne va pas marcher", a précisé Mika lors du coaching des deux talents. Une recommandation que Vincent Vinel et Guylaine ont suivi à la lettre. Les deux artistes ont ainsi proposé un joli moment de douceur malgré le stress et l’enjeu de ce moment. "J’ai ressenti beaucoup de choses. Ils m’ont ouvert avec beaucoup de générosité la porte sur leur propre vie, et pour ça, c’est une performance unique dans une chanson qu’on aime beaucoup", a ainsi confié le coach.

Si Mika a ressenti "l’amour donné" dans cette battle par Guylaine, c’est vers Vincent Vinel, favori des autres coachs, que son choix s’est porté. Galant jusqu’au bout, l’interprète de Grace Kelly n’a pas voulu laisser partir sa protégée sans la saluer comme il se doit. Quittant son célèbre fauteuil rouge, il a ainsi rejoint Guylaine sur la scène pour une dernière accolade. "On ne peut pas laisser une femme toute seule sur la scène, ce n’est pas possible !", a-t-il confié avec le sourire.

