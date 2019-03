Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Hannah baigne dans la musique depuis son plus jeune âge, avec un papa compositeur professionnel et des frères et sœurs, musiciens professionnels. Elle aussi animée par cette passion, elle intègre une chorale, prend des cours de piano puis de violoncelle. Seulement la jeune fille ressent une certaine pression de ne pas faire aussi bien qu’eux. Son rapport avec la musique devient alors conflictuel et elle décide de la mettre de côté. Elle part vivre en Angleterre pour suivre des études de psychologie. C’est de nouveau grâce à sa famille qu’Hannah renoue avec sa passion; ses parents lui offrent un clavier et elle passe tout son temps libre à jouer et à composer. Aujourd’hui, cette parisienne de 32 ans se sent prête. Elle a tenté l’aventure The Voice pour voir si elle a un avenir dans la musique, qui, finalement, lui a toujours couru après.

“Feeling Good” (Nina Simone)

Pour cette soirée des auditions à l’aveugle, Hannah revisite un classique, “Feeling Good” de Nina Simone. Après quelques notes seulement, Jenifer est séduite et se retourne, suivie de près par Soprano. Mika comme à son habitude, se retourne à la dernière seconde ! “Hannah, tu es extraordinaire” se réjouit Soprano. “Quand elle chante, elle est habitée”. “Il y a un petit côté Fiona Apple,” note Mika qui souhaite néanmoins que ce talent se détache de sa machine. Hannah veut relever le défi lancé par Mika pour la suite de l’aventure !