Originaire des Philippines, Haze naît sans défenses immunitaires. Face à sa maladie, il ne cesse de hurler de douleurs et s’altère les cordes vocales. Adolescent, sa voix aigüe attise les moqueries et le jeune homme se renferme de plus en plus. C’est dans la chorale de son église qu’il arrive à dépasser sa timidité mais aussi grâce à son frère qui l’encourage sans relâche. Dans les années 2000, tout bascule, il devient musicien. Deux ans plus tard, il se met à chanter, donne des concerts en Thaïlande et concrétise son envie de faire de la musique.

“The best” (Tina Turner)





L’Aventure The Voice c’est le “destin” pour Haze mais aussi une revanche contre tous ceux qui ont pu se moquer de lui. Les téléspectateurs découvrent Haze à l’aveugle, comme les coachs. Sur la scène de The Voice, il veut décrocher sa place avec le tube de Tina Turner, “The best”. Jenifer se retourne au premier refrain tandis que Mika et Soprano hésitent à buzzer. Est-ce un homme ? Une femme ? La seule coach féminine n’aura pas à se battre puisqu’Haze intègre automatiquement son équipe. “Je pensais que c’était une femme avec une voix d’homme,” s’amuse Julien Clerc. “Vous avez l’air sympathique et heureux d’être là. Nous sommes heureux pour vous”. Jenifer a aimé la puissance de sa voix dans cette revisite de Tina Turner, “l’une des plus grandes”. “Tu l’as fait avec grandeur et humilité,” confie sa coach. Après 41 ans, Haze a transformé son point faible en point fort. Grâce à sa voix unique, il intègre The Voice dans l’équipe de Jenifer.

