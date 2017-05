Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Elle a bluffé par son interprétation forte et fragile à la fois de "La ceinture" d'Elodie Frégé, mais elle a aussi éclaboussé The Voice de son élégance. Hélène, la révélation des internautes.

Le réalisateur de The Voice a filmé d'une manière très particulière la prestation de la jeune Hélène, 16 ans et déjà un talent fou. Elle chantait "La Ceinture" d'Elodie Frégé devant une caméra qui ne l'a pas lâchée d'une seconde dans un presque plan séquence remarquable. D'ailleurs, Nikos Aliagas n'a pas manqué de le faire remarquer. Et d'ajouter qu'elle avait une présence telle qu'elle pourrait très bien être actrice. L'ancien talent de Zazie, volé par Florent Pagny lors de l'épreuve ultime a en tout cas marqué les esprits lors de cette première émission en direct. L'interprète originale de la chanson a tenu à adresse un mot à Hélène après sa prestation : "Merci belle et intense Hélène et son coach Florent Pagny d'avoir choisi ma chanson ce soir".

Sur Twitter, nombreux ont été les internautes a noté la ressemblance de la jeune adolescente avec des stars déjà connues. Des actrices surtout. Beaucoup d'entre eux, ont noté un air de Lily-Rose Depp, la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis, nouvelle coqueluche de Karl Lagerfeld. Même visage poupin, lèvres charnues et moue boudeuse. D'autres internautes estiment qu'elle a un quelque chose de Naomi Watts, ou encore de Katherine Heigl, l'ancienne comédienne de Grey's Anatomy. Une chose est sûre, la belle Hélène n'a pas laissé indifférents les Twittos et les télespectateurs. D'ailleurs, ils ont décidé de la sauver et de lui donner sa chance pour une prochaine émission en direct, samedi prochain.