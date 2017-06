Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

A l’issue de la nouvelle saison de The Voice, la plus belle des voix, les huit finalistes des équipes de Florent Pagny, Zazie, Mika et M.Pokora, composeront le nouveau casting de la tournée tant attendue 2017. Lisandro Cuxi, Ann-Shirley, Nicola Cavallaro, Matthieu, Shaby, Lucie, Audrey et Vincent Vinel auront la chance de partir sur les routes de France dès le 18 juin pour une tournée exceptionnelle. Accompagnés des six musiciens de l’émission pour un concert 100% live, les talents finalistes interpréteront les titres favoris des téléspectateurs de The Voice. De son côté, la talentueuse Hélène va faire la première partie de la tournée au Zénith de Toulouse le 21 juin prochain. Une belle opportunité pour la jeune femme qui espère gagner en confiance afin de pouvoir s’épanouir pleinement dans la musique et en faire son métier.

Du haut de 16 ans, Hélène a montré dans The Voice qu’elle avait une personnalité bien à elle et qu’elle se situe à contre-courant des styles musicaux actuels. En reprenant La nuit, je mens d’Alain Bashung, l’adolescente avait prouvé qu’elle était bien plus mature que les jeunes filles de son âge. Elle assume son classicisme et malgré tout, elle parvient à injecter de la modernité dans des titres d’un autre temps. Si la jeune femme n’a pas réussi à se hisser jusqu’en finale de The Voice, elle avait époustouflé les coachs à de multiples reprises : "On a affaire à une grande interprète. Elle met du poids sur les mots. C'est une belle découverte dans cette aventure", avait confié M Pokora.