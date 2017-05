Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Lucie a connu les montagnes russes, lors du deuxième prime en direct de The Voice. La jeune femme a dû attendre de longues secondes avant de connaître le choix de Florent Pagny. Le coach avait la lourde tâche de sauver un talent entre ses "deux princesses" : Hélène et Lucie. Le chanteur a décidé de garder celle qui avait revisité Saint Claude de Christine and The Queens, motivant sa décision par la fidélité à la jeune fille. Lucie est dans son équipe depuis les auditions à l’aveugle. Hélène, elle, avait été volée à Zazie à l’issue de l’épreuve ultime.



À la sortie de la scène, Lucie peut laisser la pression redescendre. Sa première réaction est de remercier son coach, Florent Pagny : "Merci à Florent d’avoir cru en moi, il a été fidèle, j’ai été fidèle et on ira loin ensemble, j’en suis sûre". L’adolescente a aussi quelques mots pour Hélène, qui ne pourra participer à la tournée The Voice 2017 : "J’embrasse ma petite Hélène, je t’aime très fort", dit-elle. La voix se brise, les larmes montent, l’émotion est telle qu’elle préfère se retirer. Sur Twitter, la jeune femme qui s’était absentée quelque temps des réseaux rappellent que ce deuxième prime a été "très éprouvant par les départs, les séparations...". Mais elle a pu compter sur le soutien, très nombreux, de ses fans pour retrouver force et repartir de plus belle.