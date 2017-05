Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

C’est une jeune femme qui a émerveillé les coachs. Par sa douceur et par "sa vieille âme" comme s’amuse à le rappeler Zazie. Du haut de 16 ans, Hélène a montré qu’elle avait une personnalité bien à elle et qu’elle se situe à contre-courant des styles musicaux actuels. En reprenant La nuit, je mens d’Alain Bashung, l’adolescente avait prouvé qu’elle était bien plus mature que les jeunes filles de son âge. Elle assume son classicisme et malgré tout, elle parvient à injecter de la modernité dans des titres d’un autre temps. Lors de l’épreuve ultime, son coach Zazie a dû faire un choix déchirant, elle s’est séparée d’elle, mais Florent Pagny est venu à sa rescousse. Il vole le temps et récupère la jeune fille dans son équipe.



Pour son premier direct, Hélène a choisi de reprendre La ceinture d’Elodie Frégé. Un choix qui "lui va très bien", souligne son nouveau coach séduit par le "côté vintage" de son talent.

La belle ouvrait le bal de l’équipe Florent Pagny. Elle livre une prestation envoûtante, fragile et forte à la fois. Pour son coach, "Tu as du frisson et c'est hyper agréable". M Pokora est aussi fasciné par la performance très classieuse d’Hélène. "On a affaire à une grande interprète. Elle met du poids sur les mots. C'est une chanson où la mélodie bouge énormément. C'est une belle découverte dans cette aventure". Une aventure qui continue puisqu’elle a été sauvée par les téléspectateurs. Tout comme Lucie.